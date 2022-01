Outre-Mer, Etats-Unis, test... les pros du tourisme demandent l'assouplissement des restrictions

lettre commune envoyée à JB Lemoyne et JB Djebbari

Dans une lettre commune envoyée à Jean-Baptiste Djebbari et à Jean-Baptiste Lemoyne, respectivement Ministre des transports et secrétaires d'Etat en charge du Tourisme, les organisations représentantes des compagnies aériennes, transporteur, agences de voyages et tour-opérateurs demandent la levée des tests pour les voyages hors UE au retour, ainsi que la simplification des protocoles vers l'Outre-Mer et le passage en orange des Etats-Unis.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 31 Janvier 2022

