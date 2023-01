Outre-Mer : pourquoi les prix de l'aérien vont flamber ? 🔑

la stratégie massive d'offre aérienne mise en place par Air France

Dans le sport ou en économie, des concurrents peuvent parfois se liguer contre un ennemi commun.Il y a un peu plus d'un an, Corsair et Air Caraïbes fomentaient une action à l'encontre d'Air France... et cela n'avait rien à voir avec un éventuel rapprochement !La missive alertait en fait sur "" sur les Outre-mer. Les surcapacités dénoncées par les concurrentes de la compagnie nationale représentaient parfois plus de 70% sur certaines lignes estivales.Une stratégie empêchant, Corsair et Air Caraïbes de remettre en route le lucratif yield management.Dans le même temps, le cours du pétrole atteignait des sommets.Sauf que depuis le monde a bien changé et retrouve une certaine normalité.