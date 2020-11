Ouverture saison hiver : "J'espère que le gouvernement ne refera pas l'erreur de cet été... " selon Didier Arino

TourMaG.com - Pour vous le gouvernement n'a pas fait son travail sur le contrôle des protocoles sanitaires ?



Didier Arino : L'Etat doit faire respecter les règles pour permettre à ceux qui travaillent bien de pouvoir ouvrir leurs établissements. Il doit aussi sanctionner ceux qui sont dans des dérives.



Le non respect des règles a concerné une minorité qui était extrêmement visible. Mais encore faut-il des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces règles.



Le gouvernement est piégé par une position tranchée. Pour les restaurants et les hôtels, il nous ressort à chaque fois l'étude américaine qui montre qu'il y a eu des contaminations... Je rappelle au passage qu'aux Etats-Unis il n'y avait pas de mesures barrières et qu'une grande partie de la population ne croit pas au covid-19...



Nous ne sommes pas dans cette situation en France. Les professionnels français ont mis en place des protocoles surs et sérieux. Le seul problème c'est que l'Etat ne joue pas son rôle.



TourMaG.com - Les professionnels se sont engagés dans la mise en place de protocoles sanitaires et nous avons pu constater que l'été s'est bien déroulé, sans cluster...



Didier Arino : Effectivement, les professionnels du tourisme ont acquis l'expérience de la saison été. Les villages de vacances ont pu ouvrir leurs portes et il n'y a eu aucun cluster.



Prenons l'exemple du Club Med ! Il n'y a eu aucun cas prouvant que si les protocoles sont respectés, il existe une offre qui paraît tout aussi sure que d'aller dans les supermarchés ou de prendre les transports en commun.



Et les professionnels du tourisme gèrent très bien les flux !



Il ne s'agit pas de nier les problèmes. Il faut des protocoles rigoureux et faire en sorte qu'ils soient respectés. L'objectif est de donner des règles du jeu, de s'y tenir et d'avoir des contrôles.



Cela peut être un vrai défi de montrer le savoir-faire de nos acteurs et opérateurs touristiques à pouvoir accueillir une clientèle touristique en toute sécurité.



Il faut leur faire confiance, ils savent travailler. Les professionnels n'ont pas été récompensés à la hauteur des efforts fournis cet été notamment.