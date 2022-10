P. Korcia (Voyages Eurafrique) : "On ne peut pas se contenter de marges de 3 à 5% !"

Ce qui devait arriver arriva. Cela fait trois ou quatre mois que l’on dit à l’ensemble des compagnies qu’il faut écouter le terrain. Ils ont le retour de bâton et sont obligés de retarder au 1er avril la surcharge GDS.



Nous avons été agence pilote sur NDC et pu faire remonter tout ce qui allait et n’allait pas. Impossible d’être au point au 30 septembre 2022, c’était également une demande du réseau Manor.

Il doit évoluer, c’est certain. On ne peut pas se contenter de marges faibles de 3 à 5%, car nous aussi, nous avons des charges. Le gros pour les entreprises est le prix des billets d’avion, pas celui des frais de l’agence, compensés par notre expertise.



Les entreprises comprennent bien que l’on représente un coût. Je pense qu’elles vont jouer le jeu avec nous. Il faut arrêter de tirer le marché vers le bas. Ceux qui le feront disparaîtront.



Il faut créer de la richesse, apporter une valeur ajoutée à l’entreprise pour que l’on soit rémunéré.



Nous sommes en train de migrer vers un modèle à l’intéressement. Nous avons encore beaucoup de clients au management fees, avec des paliers. Nous allons dans ce sens.



L’abonnement, permet un revenu récurrent, mais il faut des garde-fous. Si l’entreprise a un marché qui explose, ce n’est plus la même chose.

Réfléchir ensemble est une bonne idée. Il faut trouver des synergies, prendre les bonnes idées et les adapter à son entreprise.



Après, chaque TMC a ses spécificités. En région, nous n’avons pas les mêmes obligations, coûts et charges salariales qu’à Paris.