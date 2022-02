Les affirmations des professionnels du secteur sont corroborées par la responsable au sein de la Banque de France.



" Ce n'est pas une solution de confort ! Il n'y a pas d'interdiction juridique, mais une alerte sur la fragilité de l'entreprise.



La procédure traduit tout simplement les difficultés de la structure. Après il est clair qu'il faut avoir une réflexion en amont, " conseille la médiatrice nationale déléguée.



Partant du principe que 95% des 143 milliards de prêts sont accordés avec le concours de Bercy, pour la Banque de France le dispositif doit se limiter à de rares cas.



Sauf que pour les Entreprises du Voyage, les difficultés ne sont pas si exceptionnelles.



" Globalement, nos adhérents n'ont pas remboursé leurs PGE. Certains sont encore en train de les demander...



Il y aura des difficultés à rembourser les prêts, nous percevons déjà quelques tracas. Nous sentons une grande fragilisation du secteur, en raison d'un redémarrage plus lent que prévu de l'activité, " témoigne le président des EDV.



Et malheureusement, si aucun ajustement n'est fait sur le dispositif, alors un pourcentage significatif du secteur se retrouvera à saisir le médiateur. Derrière s'ensuivront plusieurs années à traîner son spleen dans les agences bancaires.



" Le classement de l'entreprise (en difficulté) se traduit par une période de probation d'une année minimum, et qui peut aller jusqu'à la durée du plan de restructuration.



Les prêts seront alors classés durant tout ce temps, comme prêts non performants, " poursuit Béatrice Raoult-Texier.



La nouvelle procédure d'étalement des remboursements, vous l'aurez compris, risque de stigmatiser très fortement les sociétés qui en feront la demande auprès du médiateur.



Alors que la restructuration ouvre un dialogue entre les banques sur l'ensemble des prêts de la société et la médiation du crédit, cette dernière peut décider d'aller plus loin.



" Le conseiller de crise ou le médiateur pourront, s'ils le jugent nécessaire, réorienter l'entreprise vers les tribunaux de commerce, c'est-à-dire dresser le constat de la cessation des paiements, " déplore Jean-Pierre Mas.