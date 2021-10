PIERRE CREUZE

Président des Entreprise du Voyage Grand Sud-Ouest et de l'agence 3B Voyages

Pierre Creuzé est né le 28 juillet 1955 à Dijon. Père de 3 enfants, il a aussi 2 petits enfants et préside l'agence 3B Voyages et la société de navigation fluviale Bordeaux Be Boat, implantées à Bordeaux. Son cheminement professionnel passe par le tourisme, le vin et tout dernièrement le digital, avec une startup en gestation qui verra le jour en 2022.

