Prixa Phrasathane, a débuté sa carrière en 2011 chez Euro Disney en tant que Statistical Analyst. En 2012, il rejoint l’agence de conseil Fullsix, filiale du Groupe Havas comme Senior Data Miner,



Après 4 ans en agence de conseil, il part rejoindre VeryChic à Barcelone afin de définir et de mettre en place la stratégie data & CRM. Il y débute en 2016 comme Senior Manager – Data Science & CRM. Deux années plus tard, il est nommé Head of Data & CRM.



Aujourd’hui, Prixa est Chief Digital Officer de la start-up depuis octobre 2020. Il y supervise les actions relatives au Marketing, à la Data, mais aussi à l’UX et l’e-commerce.



Créée en 2011, Verychic est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la vente privée d’hôtels et séjours haut de gamme, filiale du groupe Accor depuis Avril 2017.



