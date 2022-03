Appli mobile TourMaG



PROMPERÚ France vous donnent rendez-vous au Ditex 2022 Le Pérou, première destination culinaire, culturelle et le Machu Picchu, première attraction touristique d'Amérique du Sud des World Travel Awards 21.

Le Pérou, avec son organisme de promotion touristique, PROMPERÚ, annonce son grand retour au salon des professionnels du tourisme DITEX dont il avait déjà participé en 2019.



Des acteurs locaux du tourisme tels que : Amahuaca, Hotel Explora, Iberia, Inca Rail et Mundo América s’associeront à PROMPERÚ pour vous embarquer dans un superbe voyage au cœur du Pérou.

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Qui sommes-nous ? PROMPERÚ est l’organisme de promotion du Pérou pour les exportations et le tourisme. Nous sommes rattachés au Ministère du Commerce Extérieur et du tourisme péruvien.

Que faisons-nous ? Nous faisons la promotion du Pérou dans le monde par son image, ses destinations touristiques et ses produits d’exportation à valeur ajoutée, en contribuant au développement durable.



Le Pérou a été́ reconnu comme la première destination culinaire, la première destination culturelle, le Machu Picchu comme la première attraction touristique d'Amérique du Sud et PROMPERÚ comme la première office de tourisme d'Amérique du Sud lors de la dernière édition mondiale des World Travel Awards (WTA).



Pourquoi notre participation au salon Mme. Rosario Pajuelo, directrice de PROMPERÚ se réjouit de la présence du Pérou au DITEX cette année 2022. “ Nous espérons avoir pour cette édition l’opportunité de retrouver et de recevoir encore plus d’agents de voyages désireux de s'informer sur l’actualité de la destination Pérou ”



Le Pérou compte parmi les destinations touristiques les plus importantes au monde où la gastronomie et le patrimoine culturel sont source de joie et d'admiration. Nos récompenses aux WTA mettent en évidence la qualité́ de l'industrie touristique qui rayonne à travers la diversité́ culturelle, gastronomique et territoriale : une belle manière de positionner le Pérou comme une destination idéale pour les voyages.



Ils exposent avec nous ! AMAHUACA



AMAHUACA est un réceptif de direction française implanté en Argentine, au Brésil et au Pérou, ainsi qu’en France et en Europe (Espagne et Pologne).



Le partage de notre activité entre l’Amérique du Sud, l’Europe et l’International répond à une triple logique géographique, commerciale et technique, à savoir :



Proximité de la clientèle française, européenne et internationale pour répondre plus précisément et plus rapidement à ses demandes - facilité de contact,



Soutien à la vente - aide à la formation des commerciaux ou des techniciens sur la destination - mise à disposition de nombreux documents techniques et promotionnels



Efficacité totale de nos équipes techniques présentes sur place qui sont concentrées exclusivement sur l’activité réceptive - grande disponibilité auprès des voyageurs.



Notre métier reste avant tout, la conception de produits à la carte et sur mesure que vos clients soient deux ou quatre cent. Vos contacts sont des spécialistes des destinations, notre présence sur plusieurs axes nous offre une consolidation nécessaire aujourd’hui.



Notre présence en France nous permet de vous accompagner au mieux sur tous vos projets, d’apporter expertises et conseils auprès de vos clients dans un seul but : faciliter vos ventes sur nos destinations et vous accompagner jusqu’au bout!



Confiez nous vos projets, nous savons comment les réaliser !



EXPLORA VALLE SAGRADO



À 50 km seulement de Cusco, au cœur de l’empire Inca, explora Valle Sagrado a été construit dans une hacienda calme et isolée et est situé stratégiquement pour explorer les environs.



Nous vous invitons à :



• Découvrir l’histoire coloniale de Cusco.

• Explorer l’architecture grandiose des Incas au Machu Picchu.

• Apprendre des techniques textiles millénaires.

• Apprécier le patrimoine vivant de l’une des civilisations les plus importantes de l’histoire.

• Marcher à travers les champs et la pampa de la vallée la plus fertile du Pérou.

• Pédaler parmi des sites archéologiques et des paysages uniques.

• Goûter aux saveurs locales de la célèbre gastronomie péruvienne.

• Vous détendre au spa, situé dans une bâtisse de plus de 400 ans d’histoire.



Explora offre des options pour toute la famille et pour tous types de voyageurs. Plus de 30 explorations sont proposées pour explorer la région à pied, en véhicule ou à vélo, pour la journée ou la demi-journée et pour tous les niveaux de difficulté.



En fin de journée, vous profiterez du confort d’un hôtel de luxe. Les chambres garantissent un repos total, l’espace de détente, l’isolement du lieu et les espaces communs chaleureux favorisent les rencontres avec d’autres voyageurs. Les repas –d’inspiration péruvienne- sont élaborés avec des produits locaux et sont spécialement conçus pour que les voyageurs soient en pleine forme pour réaliser les différentes explorations.



IBERIA



« Voyager en toute tranquillité avec IBERIA, en classe économique , Premium ou Business , avec un service de qualité, au départ des principaux aéroports de provinces en France .Soyez les premiers à vous connecter à notre réseau : l’Europe , Les Etats -Unis , l’Afrique , le Moyen Orient et nous vous offrons également plus de 18 destinations en Amérique Latine».



INCA RAIL



Incarail, une compagnie de train péruvienne, au cœur de la Vallée sacrée au Pérou !



Sur les traces des incas, dans le décor majestueux de la vallée sacrée, la compagnie de train Incarail relie à la fois la gare de Poroy (située à Cusco, attention les départs de Poroy se font uniquement en bus) et la gare d’Ollantaytambo à Agua Calientes, point de départ pour découvrir le célèbre Machu Picchu.



« le Machu Picchu train », est l’unique train panoramique, opérant en Amérique Latine. Le Machu Picchu train est comparable à l’express Glacier en Suisse. Des baies et un toit panoramiques, une voiture Dôme, une voiture bar, des sièges confortables, des audio guides et un repas léger servi à bord, autant de services exclusifs proposés à bord du Machu Picchu train. L’unique train où le wifi est proposé à bord. La première classe offre un service haut de gamme, des sièges en cuir de tout confort, de vastes fenêtres panoramiques. Le service à bord inclut un menu gourmet avec apéritif, choix de vin et cadeau remis au client en fin de parcours. Enfin, la classe Voyager offre des sièges confortables et des fenêtres panoramiques. Le service à bord inclut des boissons rafraichissantes.



Informations pratiques



Temps de trajet :

- Poroy ( Gare de Cusco) / Agua Calientes ( Machu Picchu) : environ 3 h

- Ollantaytambo// Agua Calientes (Machu Picchu): environ 1 h 40



MUNDO AMERICA



Mundo América est une agence de voyages réceptive péruvienne crée en 2006, spécialisée sur le marché touristique français avec une expérience et une connaissance approfondie de la destination PEROU.



Le Pérou offre plus qu’un circuit traditionnel classique. Le voyage à travers les Andes sera toujours une expérience inoubliable, mais il sera encore plus riche, si d’autres expériences de voyage originales telles que celles proposées par Mundo América sont considérées :



Faire alterner l’expérience andine et le parcours par ce poumon mondial qu’ est l’Amazonie péruvienne, constater la richesse architecturale coloniale à partir de la visite d’haciendas mythiques et de constructions légendaires, partager des expériences avec les communautés locales, ou faire une visite de Nazca qui ne soit pas limitée aux énigmatiques lignes Précolombiennes mais qui permet de découvrir les merveilles cachées de cet endroit, sont des options que Mundo América offre aux voyageurs afin d’élaborer des circuits selon leur temps et leurs désirs.



Archéologie, paysages, histoire, nature, nouvelles expériences. Ce manuel vous présente les circuits offerts par Mundo América: une alternative de tourisme "à la carte" où le visiteur pourra choisir le “menu” qui s’adapte le mieux à ses intérêts et possibilités, afin qu’il puisse jouir de chaque minute de séjour au Pérou et apprécier sa culture millénaire.



Nous connaissons bien le voyageur européen et, surtout, nous connaissons très bien le Pérou et notre travail. Connaissance, sérieux et innovation, sont les garanties que nous offrons.



Nous restons optimistes à l’attente de vos questions et demandes, lesquelles seront répondues avec le soin et la rapidité qu’elles méritent. Veuillez agréer entre-temps nos sincères salutations.



