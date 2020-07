Paris - Tokyon : Japan Airlines passera à 3 vols par semaine

Japan Airlines (JAL) annonce son programme des vols internationaux pour les mois d’août et septembre. Les rotations entre Paris CDG et Tokyo Haneda passeront de 2 par semaine au mois de juillet à 3 par semaine entre le 1er août et le 30 septembre 2020.



Le vol JL046 décollera de Paris les mercredi, vendredi et dimanche. Le vol JL045 depuis Tokyo opérera les mardi, jeudi et samedi. La ligne entre Francfort et Tokyo Narita sera également renforcée à raison de 3 vols par semaine, quant aux liaisons de JAL au départ de Londres et Helsinki vers Tokyo Haneda, le nombre de rotations restera inchangé à raison de 3 vols par semaine sur la période.



Les liaisons de Tokyo vers Moscou et Vladivostok resteront toujours fermées en août et septembre.