Partez sur les sentiers secrets de la Louisiane et du Texas avec Brand USA

Le USA Discovery Program est le programme de formation en ligne qui permet aux agents de voyages de devenir des spécialistes de la destination USA.Réparti par badges de spécialistes, le USA Discovery Program produit par Brand USA est une précieuse source d'informations pour les voyages multi-destinations et surtout : thématiques.Ce mois-ci, décrochez le badge d'Expert Régional et celui de Spécialiste des séjours balnéaires avant le 24 juin pour tenter de gagner(Règlement disponible ici ).Le USA Discovery Program est l'occasion de vous former, d'enrichir vos connaissances et devenir spécialiste des voyages aux USA selon des thématiques originales et attrayantes !