Partir en France : à la découverte de Chantilly, ville princière, phare du hippisme français

A une heure de Paris, arrêtons-nous au, ville princière, phare du hippisme français.Situé dans le département de l’Oise, à la lisière de sa forêt, il regroupe le Château, le Musée Condé, le parc de 110 hectares aux différents jardins, dont le grand parterre signé Le Nôtre, les Grandes Écuries et le Musée du Cheval.Il séduit par la diversité d’une offre touristique tous publics.: le Château, les Grandes Écuries.: la porcelaine et la dentelle de Chantilly. Les collections du Musée Condé, la deuxième pour ses peintures anciennes (avant 1850) après le Louvre. Parce que le duc d’Aumale, dernier propriétaire princier, a demandé sur son testament que ses œuvres restent en place, jamais vendues ou même prêtées. Il espérait conserver intacte sa collection. Souhait exaucé. Chantilly possède l’un des plus beaux musées de France.avec sa fameuse crème (dégustations).: le Musée Vivant du Cheval, le Potager des Princes. Ce potager historique offre au promeneur comme au botaniste une magnifique variété de jardins du monde. Il présente aussi un parc animalier.Le monde du cheval est le cœur de l’activité économique de Chantilly.La ville est le premier centre d’entraînement de chevaux de course en Europe : près de 3 000 galopeurs s’entraînent chaque jour sur les pistes. L’hippodrome, l’un des plus beaux de France, accueille chaque année certaines des plus prestigieuses courses.et leur fameux Dôme à l’architecture impressionnante construites entre 1719 et 1740 produisent de grands spectacles équestres ainsi que des animations autour des poneys.Le Prince voulait d’immenses écuries pour ses équipages de chasse à courre aux 240 chevaux et quelque 500 chiens de meute.Installé dans les quinze salles de la Cour des Remises des Grandes Écuries, le musée du Cheval est à la fois un musée d’art et un musée ethnologique où l’on découvre l’importance depuis la nuit des temps des relations entre l'homme et le cheval.: La forêt, le musée de la Dentelle, le Potager des Princes, le Château et le Musée Condé ouvrent dès ce jeudi 21 mai, week-end de l'Ascension.