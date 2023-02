Pérou : le Machu Picchu réouvert aux visiteurs mais...

les institutions qui composent l'Unité de Gestion du Machupicchu (UGM), les autorités municipales du Machupicchu et d’Ollantaytambo, les directeurs de la Chambre de Commerce et les dirigeants des organisations sociales (aient pris l'engagement) de garantir la sécurité

du monument, et les services de transport

avait été obligé de fermer le Machu Picchu en raison des troubles politiques et sociaux qui secouent le pays, depuis décembre dernier et ont fait au moins 48 morts.Depuis, a annoncé le ministère de la Culture du Pérou. Ceci "précise le communiqué du ministère.Et après que "".A n'en pas douter, la reprise du tourisme au Machu Picchu et à Cuzco, l'ancienne capitale inca voisine, est unpour le Pérou en raison du des revenus et des emplois généré en temps normal par le flux important de visiteurs.Cependant, la situation semble bien loin d'être stabilisée.