Plus de 1000 établissements labellisés Clef Verte en 2023, un record !

Le Label Clé Verte couvre une centaine de critères environnementaux et sociaux à travers 7 thématiques. Thierry Lerévérend prend quelques exemple : "Les établissements Clé verte représentent 29 millions de nuitées et économisent près de 1,5 milliard de litres d'eau par an grâce à l'installation de réducteurs de débit.



Sur les petits-déjeuners, les produits locaux et de saison sont favorisés avec une réduction des emballages. Sur l'entretien, les produits sont non nocifs pour l'environnement".



Alice Denoix directrice général de l'hôtel 96 à Marseille a ainsi pu communiquer grâce au label sur les actions concrètes qu'elle a mises en place. " Pour les équipes, cette démarche donne du sens et permet d'enclencher un cercle vertueux sur le territoire " précise t-elle.



Ce que confirme Marc Thepot : " les structures engagées dans une telle démarche ont un turn-over moins important. Il ne faut pas oublier aussi que l'énergie est le deuxième poste de charges pour les hôteliers et que des économies peuvent être engrangées".



De quoi convaincre de nouveaux candidats pour la promotion 2024.