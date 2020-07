Podcasts "Voyagez en France": Découvrez la Martinique dans cette interview de Pascal Reine-Adélaide, directeur du bureau France-Europe du Comité Martiniquais du Tourisme

A travers ce podcast,, présente en 20 minutesDans ce podcast, il met en lumière :mais il insiste aussi sur le fait que c'est particulièrement sûr de voyager en Martinique cet été pour des raisons sanitaires car la collectivité territoriale impose désormaisavant leur vol et qu'elle est dotée deEgalement interviewée dans ce podcast,, présente les locations d'appartements et de villas qu'elle propose via son agence en ligne, des hébergements très recherchés en cette période post covid.Pascal Reine-Adélaide met également en avant la, notamment ses fruits exotiques et les multiples influences culinaires. Il présente aussi deset ladans lesMais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez en France" (et de la série précédente "Voyagez confiné") sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com, Google et toutes les plateformes notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...