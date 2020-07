Polynésie : l'Aranui reprend ses croisières vers les Marquises le 8 Août 2020 prochain

Depuis plus de 30 ans, l’Aranui propose aux voyageurs de découvrir l’archipel des Marquises à bord d’un navire authentique associant fret et transport de passagers.



Une croisière sur l’Aranui est l’occasion de découvrir et de participer à la vie de ces îles lointaines. L’activité première du bateau est de ravitailler une fois par mois les 7 îles de l’archipel des Marquises, situé à 1500 km de la capitale Papeete.



Au cours de leur croisière, les passagers assistent dans une ambiance bon enfant au déchargement sur les baleinières des denrées alimentaires et de matériels divers et à l’embarquement des productions locales, principalement coprah et nono.



Les guides et membres de l'équipage, marins sur l’Aranui depuis des années, partagent l’histoire, les coutumes et leur passion pour leur archipel, au cours des excursions et visites proposées à bord.