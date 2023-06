Pour doper la reprise, Costa veut séduire les agents de voyage

part belle à la Méditerranée"

"guides locaux, experts et formés par National Geographic

"locales, responsables, immersives et respectueuses des traditions en Méditerranée, aux îles Canaries et à Madère

pour financer ses programmes de recherche et de développement durable dans le monde entier".



En parallèle, Costa Croisières a travaillé sur son offre. La programmation estivale 2023 fait la ". Les Costa Smeralda et Costa Toscane sillonneront la Méditerranée occidentale (France, Italie, Espagne) au départ de Marseille, tout comme le Costa Diadema qui proposera une escale à Ajaccio.De son côté, le Costa Fortuna proposera deux itinéraires inédits au départ de Marseille. Du 24 juin au 19 août, les îles grecques et Baléares. Un deuxième itinéraire, avec des départs de Marseille, se consacrera aux îles Canaries (jusqu'à 5 escales) ainsi que Madère, Malaga, Savone et sur certains départs, Civitavecchia/Rome.En Méditerranée orientale, le Costa Deliziosa partira de Marghera et de Bari pour découvrir certaines îles grecques, dont Santorin et Mykonos, tandis que le Costa Pacifica sera positionné en Italie dans le nouveau port d'attache de Tarente (Pouilles), à destination de Malte et des îles grecques.Cependant, l'Europe du Nord ne sera pas en reste avec notamment la visite des fjords, à bord du Costa Firenze au départ de Copenhague.Par ailleurs, depuis le 1er juin, Costa Croisières propose dix nouvelles excursions, en partenariat avec National Geographic. Les clients seront accompagnés par des". Ces excursions visent à promouvoir de nouvelles expériences de voyage". Une partie des recettes sera reversée à National Geographic "Enfin, sur un tout autre registre, Costa croisières sera le partenaire officiel de la Ryder Cup 2023. La compagnie propose donc à ses passagers golfeurs d'assister au plus important tournoi par équipe de golf mondial, qui se déroulera pour la première fois en Italie, à condition qu'ils réservent une croisière à bord du Costa Toscana (du 21 au 28 septembre) ou du Costa Smeralda (du 22 au 29 septembre).