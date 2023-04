Présidence nationale EdV : Christine Crispin y repense...

Autre cheval de bataille pour Christine Crispin : faire valoir le rôle et la nécessité d'avoir recours aux agences de voyages, par des campagnes médias, radio et TV.



" C'est une arlésienne dont on parle depuis 40 ans. Mais encore aujourd'hui, les clients pensent qu'en cliquant sur un hôtel sur Booking et en achetant un vol sec, leur voyage est fait. Et ils n'ont toujours pas compris ce que peut leur apporter une agence de voyages.



Nous devons travailler sur la communication autour de nos métiers. Pour cela, il faut trouver les budgets auprès des agences et des TO, afin de mettre en avant la valeur ajoutée de l'agent de voyages, totalement méconnue par la nouvelle génération qui pense qu'elle peut tout faire toute seule avec Internet , martèle Christine Crispin.



Pour moi, le modèle des salons est dépassé, et cela fait trois générations que les tour-opérateurs s'obstinent à participer à des salons qui sont de plus en plus désertés.



Quelque part, la profession ne se remet pas en question et ne recherche pas de nouveaux modèles, alors qu'actuellement il se passe une révolution.



Nous devons chercher à coller aux nouvelles tendances des réseaux sociaux, par exemple. Mais cela doit se faire au niveau national ".