Pub et Greenwhashing : "Ce que Lufthansa a fait passé sur son action est faux, tout simplement"

« on est conscient que l'aérien fait parti du problème, on connaît notre impact, on est loin d'être parfaits, mais voilà ce qu'on fait pour changer la donne »

« Ne passez jamais vos week-ends au même endroit »

« mangez, bougez »

« 5 fruits et légumes par jour »

C'est la base, pour éviter le greenwashing. Si la Lufthansa disait :, ça serait une bien meilleure communication. On ne cache pas la réalité, on est plus authentique, l'honnêteté ça fonctionne toujours mieux.On doit changer la communication, faire évoluer la publicité. Parce que là, on parle d'aérien mais la pub non plus, c'est pas fou. C'est un secteur qui invite à toujours plus de consommation. On doit le repenser, revoir nos messages, mettre en avant plutôt une consommation raisonnée.Il y a quelque mois, le JDP a condamné Transavia pour une campagne qui disait :... Mais on ne peut plus dire ça aujourd'hui, il faut intégrer les enjeux environnementaux et sociaux et changer de message pour aller vers plus de sobriété.L'autre point ce sont les petites phrases du type, ou. Ça s'est vu dans une publicité pour une voiture (voir la vidéo ci-dessous, ndlr) qui invite le consommateur à privilégier la marche ou le vélo.Ce sont des messages de santé publique qu'il faudrait adapter partout. C'est la société qui en a besoin. Après, ça ne fait plaisir à personne, ni à l'annonceur, ni au publicitaire, mais à un moment, il faut bien changer les choses.