Appli mobile TourMaG



Qatar : des vacances de rêve à la plage

Envoyer à un ami Partager cet article

Situé sur le golfe Persique, le Qatar possède 563 kilomètres de côtes et des plages de sable spectaculaires.

Planifiez avec vos clients une escapade parfaite vers une destination où le soleil brille toute l’année et proposez l’exploration des plages immaculées du pays.

Rédigé par Qatar Tourism C/O Article Onze le Vendredi 11 Mars 2022

Les plus belles plages de la péninsule arabique



Sealine Beach : C'est l'une des plages les plus populaires du Qatar et elle se trouve à 40 minutes de route de Doha. On peut y pratiquer un large choix d’activités, comme se balader à dos de chameaux, faire un safari dans les dunes ou se baigner dans l’eau claire de la mer.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour profiter du soleil avec votre partenaire, votre famille ou vos amis que l'une des nombreuses plages publiques du Qatar , belles, sûres et propres.h : C'est l'une des plages les plus populaires du Qatar et elle se trouve à 40 minutes de route de Doha. On peut y pratiquer un large choix d’activités, comme se balader à dos de chameaux, faire un safari dans les dunes ou se baigner dans l’eau claire de la mer.

La Mer intérieure (Khor Al Adaid) : À une demi-heure en voiture de Sealine Beach à travers les fascinantes dunes de Mesaieed se trouve le joyau du Qatar, la Mer intérieure. Cette réserve naturelle reconnue par l’UNESCO est parfaite pour pêcher, camper, ou regarder le soleil se coucher sur la mer.



Al Maroona Beach : Sable doré. Eau chaude turquoise. C'est une plage de rêve dans le nord-est du Qatar et elle est parfaite pour une journée à la plage. Son sable fin et ses eaux peu profondes en font une destination incontournable. Depuis Doha, on s’y rend en 1 heure 10 de voiture.



Fuwairit Beach : On peut pratiquer sur cette plage le kitesurf ou le beach volley, mais c’est surtout l’endroit idéal pour admirer la nature dans toute sa splendeur. Son sable blanc léger et son eau cristalline en font l’endroit parfait pour une escapade, et il est possible d’y observer l’éclosion des tortues imbriquées entre avril et juillet. Pour s’y rendre, il faut compter entre 1 heure 30 et 2 heures de voiture de Doha.



Umm Bab Beach : Également connue sous le nom de « Palm Tree Beach » de par les petits groupes de palmiers qui parsèment l’île, cette plage, située sur la côte occidentale du Qatar, est un endroit parfait pour faire du camping, passer une journée à la mer et regarder les étoiles. Située à 1 heure en voiture de Doha, elle est considérée comme un très bon endroit pour une excursion d’une journée.



Katara Beach : Située dans le village culturel Katara à Doha, cette plage offre un environnement sûr pour les familles. On peut y pratiquer tous types d’activités : promenades en bateau, paddle, et même ski nautique.



Simaisma Beach : Cette plage au sable doux et à l’eau peu profonde est idéale pour les enfants. Proche de Doha, c’est un paradis tranquille, idéal pour les longues promenades et la détente au soleil.



Les meilleurs complexes touristiques en bord de mer

Le Qatar compte 51 hôtels cinq étoiles, offrant cumulativement 14 plages privées et un service d’une rare qualité. Le pays est une destination idéale pour les personnes à la recherche d’une expérience de luxe. Retrouvez la liste non-exhaustive des meilleurs hôtels en bord de mer

Le Banana Island by Anantara : Sur une île privée paradisiaque, le Banana Island Resort offre une eau cristalline, de splendides transats en bois, différentes options de restauration, des cafés, un centre de bien-être et des salles de traitement zen. Une piscine pour les enfants et un club de surf avec une piscine à vagues artificielles en font un endroit fantastique pour toute la famille, à seulement 25 minutes de Doha.



Le Grand Hyatt : Avec sa plage de sable et des eaux sûres, peu profondes, et particulièrement chaudes dans une baie semblable à un lagon, cet hôtel est l’endroit idéal pour se relaxer et oublier la routine quotidienne. La spacieuse aire de repos de l’hôtel, ses quatre piscines extérieures et sa piscine intérieure garantissent une journée sans stress avec des services cinq étoiles.



Le Salwa Beach Resort : Cet hôtel offre un large choix de services et d’activités, pour les adultes comme pour les enfants. Situé au sud de Doha, il est à proximité de la mer et des dunes.



Le St. Regis : Ce paradis luxueux comprend une plage privée exclusive, des eaux claires, des cabanons, des installations de divertissement et une piscine olympique avec de magnifiques services de spa.



Le Sharq Village & Spa : Ce complexe, à l’architecture islamique authentique, offre à ses visiteurs une plage privée, une piscine à débordement, une piscine pour enfants, des restaurants et des bars aux nombreux mets ethniques. À seulement 10 minutes de l’aéroport et du centre de Doha, cet hôtel au charme d’antan est une véritable oasis dans la ville.



Contactez-nous Catriona Dempster

cdempster.rep@visitqatar.qa

+33 7 67 07 71 24



B2B : qatartourism.com

B2C : visitqatar.qa

Formation : tawashqatar.com



+33 7 67 07 71 24

Lu 193 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Qatar : entre sports et aventures, faites le plein d’adrénaline Le Qatar : une merveille culturelle du Moyen-Orient