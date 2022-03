Appli mobile TourMaG



Qatar : entre sports et aventures, faites le plein d’adrénaline

Des sports extrêmes aux safaris dans le désert, en passant par ses terrains de golf ultramodernes et ses parcs d’attractions, le Qatar est une terre idéale pour les visiteurs en quête d’aventure. Le pays entretient son patrimoine sportif, notamment avec ses investissements dans les différents stades qui accueilleront la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

Rédigé par Qatar Tourism C/O Article Onze le Vendredi 11 Mars 2022

S’aventurer dans le désert Le désert fait partie intégrante de la culture locale et est source abondante d’activités pour les visiteurs en quête d’action et de paysages à couper le souffle…



« La mer intérieure », autrement connue sous le nom de « Khor Al Adaid » et répertoriée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est bien sûr le lieu incontournable du pays. C’est l’un des rares endroits au monde où la mer s’avance jusqu’au cœur du désert et où les dunes vertigineuses succèdent à une eau bleue turquoise aux reflets bruns. Passer la nuit dans un campement bédouin et admirer le soleil se coucher sur la mer intérieure laissera sans aucun doute un souvenir inoubliable dans la tête de vos clients.



Le « dune bashing » est une expérience à ne manquer sous aucun prétexte. Elle consiste à se promener en 4x4 dans le désert et les étapes sont simples : prendre de l’élan, monter la dune, s’arrêter au sommet et redescendre. Une activité qui permet de faire le plein de sensations fortes, qu’il est également possible de pratiquer en quad ou en buggy.



Le « sandboarding » est une activité insolite qui consiste à glisser sur les dunes sur une planche de surf. Beaucoup de safaris au départ de Doha le proposent. C’est une expérience à essayer absolument, notamment pour les novices de surf et de ski !



Dans le désert qatarien, les visiteurs pourront également profiter de balades à dos de chameaux ou de diverses excursions pour admirer la faune et la flore du désert, notamment l’oryx d’Arabie, l’animal national du Qatar.



Profiter d’activités sportives en bord de mer



Le kitesurf : Avec une eau idéale pour les débutants comme pour les confirmés, le Qatar offre quelques-uns des



Le wakeboard : Pour une montée d’adrénaline rapide et facile, les visiteurs pourront essayer le wakeboard, le wakesurf ou le ski nautique dans les eaux de Doha. Les sessions sont réservées par tranches de 20 minutes et les débutants peuvent s’initier avec une leçon de découverte avec un moniteur expérimenté.

Le kayak : C'est la meilleure façon d'explorer la flore et la faune des magnifiques réserves naturelles du pays, comme la mangrove Al Thakira. Les voyagistes proposent des excursions au lever du soleil et au clair de lune, avec formations, équipements et guides.

La plongée : Comptant parmi les meilleurs sites de plongée perlière au monde, le Qatar est une destination idéale de plongée tout au long de l'année. Les plongeurs peuvent explorer la fascinante vie marine, les épaves de bateaux et les formations calcaires. Des cours de formation et des excursions sont proposés par de nombreux centres de plongée et voyagistes dans différents endroits.

La voile : Avec 563 kilomètres de côtes, la voile est l'un des meilleurs moyens de découvrir le pays. Grâce à des clubs de voile proposant des formations sur des dériveurs, des quillards, des bateaux traditionnels, des yachts de luxe et même des bateaux-dragons pour les grands groupes, le Qatar est idéal pour tous les types de navigateurs.

Le kayak : C’est la meilleure façon d’explorer la flore et la faune des magnifiques réserves naturelles du pays, comme la mangrove Al Thakira. Les voyagistes proposent des excursions au lever du soleil et au clair de lune, avec formations, équipements et guides.



La plongée : Comptant parmi les meilleurs sites de plongée perlière au monde, le Qatar est une destination idéale de plongée tout au long de l’année. Les plongeurs peuvent explorer la fascinante vie marine, les épaves de bateaux et les formations calcaires. Des cours de formation et des excursions sont proposés par de nombreux centres de plongée et voyagistes dans différents endroits.



La voile : Avec 563 kilomètres de côtes, la voile est l’un des meilleurs moyens de découvrir le pays. Grâce à des clubs de voile proposant des formations sur des dériveurs, des quillards, des bateaux traditionnels, des yachts de luxe et même des bateaux-dragons pour les grands groupes, le Qatar est idéal pour tous les types de navigateurs.



Purple Island : Au-delà des sports nautiques, le Qatar regorge d'endroits où les visiteurs peuvent profiter de la nature. Bin Ghannam Island ou « Purple Island » est une île incontournable du pays, connue pour sa flore et sa faune exotiques, situé à seulement 1 heure de Doha. La spectaculaire beauté naturelle de l’île en fait un endroit idéal pour l’observation des oiseaux et des animaux marins, et les promenades dans la nature.



Les touristes pourront également profiter de nombreux parcs nautiques comme le Desert Falls Water & Adventure Park, l’un des plus impressionnants du Moyen-Orient, avec plus de 25 toboggans aquatiques, manèges et attractions.

De l’aventure jusqu’à l’intérieur de Doha Il est également possible de faire le plein de sensations fortes, sans sortir de la capitale. En effet, Doha déborde d’activités, qu’elles soient à vivre ou à voir.



Les visiteurs pourront découvrir les secrets du passe-temps populaire qatarien, les courses de chameaux, ou encore assister à des courses de chevaux renommés : les pur-sang arabes, élevés dans les écuries prestigieuses d’Al Shaqab.



Pour les amateurs de parcs d’attractions, la capitale n’est pas en reste. Les familles auront l’embarras du choix pour leurs enfants : Quest, un parc high-tech en intérieur de 32 000 mètres carrés regroupant 30 jeux interactifs et montagnes russes ; Angry Birds World, le tout premier parc d'attractions dans le monde sur la thématique du célèbre jeu vidéo ; ou Circus Land, une aire de jeux de 4 étages sur la thématique du cirque.



D’autre part, le Qatar accueillera la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et en ce sens, 7 nouveaux stades se construisent à Doha et dans sa périphérie. Chacun d’entre eux vaut le détour, de par leur structure et conception originale. Le stade Al Thumama, dont l’architecture est inspirée d’un chapeau traditionnel qatarien ; le stade Al Janoub, évoquant les voiles des bateaux traditionnels ; le stade Education City surnommé « le diamant du désert » ; ou encore le stade 974, construit avec 974 conteneurs et qui se veut démontable.



Pour finir, les visiteurs appréciant la vitesse se régaleront au Grand Prix automobile du Qatar comptant pour le championnat mondial de Formule 1, et ceux aimant la hauteur pourront sauter en parachute au-dessus de Doha. Palpitations garanties !



Pour conclure, le Qatar est un véritable paradis pour les amateurs d’adrénaline, idéal pour vivre des aventures sur terre, en mer et dans les airs, avec une météo clémente tout au long de l’année.



