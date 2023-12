Queen Victoria : 3 transat avec accompagnement francophone au départ du Havre en 2024

À l’issue de sa croisière sous la forme d’une boucle au départ et à l’arrivée de Southampton, le Queen Victoria mettra ensuite le cap vers l’Espagne. L’an prochain, il sera à Istanbul pour sa première croisière en avril et terminera la saison dans cette même ville en octobre 2025.



Pour la première fois de son histoire, le navire fera escale à Bari au sud de l’Italie. La méditerranée accueillera ce bateau pour des itinéraires rythmés avec des escales à Santorin, en Sardaigne, à Rome et à Cadix.



« Les bateaux sont magnifiques. Je rêve de vendre Cunard » affirme Hélène de l’agence Via Chine Culture et Voyages basée sur les Champs-Elysées à Paris qui vend des croisières depuis plus de vingt ans.



Séduite par le côté « chic et paisible » du Queen Victoria, elle aimerait pouvoir « lancer un programme en version chinoise pour satisfaire sa clientèle haut de gamme ». « J’ai beaucoup filmé, beaucoup écrit, cela va m’aider » poursuit la responsable.