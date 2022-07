© R-Evolution Cuba

Nos partenaires professionnels du tourisme s’inscrivent de plus en plus dans une « démarche tourisme durable », et nous soumettent des chartes qui nous engagent au respect de nombreuses règles, afin de répondre à l’appétence des voyageurs pour un tourisme plus responsable. Notre volonté est de marquer notre engagement à vos côtés et de participer activement à l’effort «collectif» partagé, car il est de la responsabilité de tous les acteurs (professionnels et voyageurs)., car, comme le dit l’adage, « on ne réalise rien de grand tout seul ». Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous réfléchissons, agissons en équipe, que nous capitalisons, mutualisons les compétences et les initiatives.En parallèle, nous nous engageons aujourd’hui financièrement et par la « récolte » de médicaments, jouets, produits de première nécessité…, aux côtés de(Solidarité Lyon Cuba), une ONG française qui œuvre dans l’humanitaire à Cuba, au service des orphelins et des personnes âgées.En savoir plus : https://flockeo.com/communaute-tourisme-durable et https://www.solycuba.fr/