RESANEO ouvre les inscriptions à sa traditionnelle Soirée Bulles dans le cadre du DITEX 2020

propose à toutes celles et ceux qui voudront profiter de ce moment de s’inscrire en amont via un site spécialement crée pour l’occasion.Comment s’y prendre ? Rien de plus simple, il suffit de se rendre au site http://www.soireebulles.fr/ Attention pour les adeptes de la procrastination et/ou les superstitieux, le formulaire de pré-inscription ne sera plus accessible le vendredi 13 mars à partir de midi.L’invitation, indispensable sésame à présenter à l’entrée vous sera adressée par mail à partir du lundi suivant.Il ne vous restera plus ensuite de vous présenter à la Maison Montgrantd située 35 rue Montgrand à Marseille, le mercredi 18 mars à partir de 19h30, parés de vos plus beaux atours, ou pas.Pour vous donner envie de rejoindreetson nouveau partenaire, s’il en était besoin, les albums photos des éditions précédentes sont visibles sur le site.