RH : pourquoi proposer la mobilité au sein de l'entreprise Fidéliser les collaborateurs Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 19 Janvier 2020







Elle révèle que la mobilité interne est plutôt bien intégrée dans les entreprises, perçue comme une forme de reconnaissance de la valeur ajoutée pour les collaborateurs et permettant de développer leur employabilité. Elle est, par conséquent, vecteur de développement professionnel.



Mais certaines idées reçues persistent : la mobilité fonctionnelle serait principalement réservée aux bons éléments. Or l’étude démontre que sont également à prendre en compte : l’ancienneté, la situation géographique, l’âge et l’attractivité de la région.



La mobilité internationale serait-elle réservée aux hauts profils qui, parlent l’anglais ou une langue rare? Les entreprises interrogées plébiscitent en premier lieu les compétences comportementales (43%) devant les compétences techniques (24%), linguistiques (17%) ou encore, managériales (16%). La mobilité, géographique et fonctionnelle, fait l’objet d’un certain nombre d’idées reçues, selon les résultats de la première édition de l’étude EY dédiée aux mobilités des salariés français.Elle révèle que la mobilité interne est plutôt bien intégrée dans les entreprises, perçue commeElle est, par conséquent, vecteur de développement professionnel.Or l’étude démontre que sont également à prendre en compte : l’ancienneté, la situation géographique, l’âge et l’attractivité de la région.La mobilité internationale serait-elle réservée aux hauts profils qui, parlent l’anglais ou une langue rare? Ce contenu est payant TourMaG.com propose à ses lecteurs du contenu premium : dossiers spéciaux, ebooks...



Pour accéder à ce contenu, cliquez sur le bouton "Acheter"

Après votre paiement, cliquez sur "Retour sur le site du commerçant" ou retournez sur l'article pour le consulter. Il sera disponible pendant 24h.

RH : pourquoi proposer la mobilité au sein de l'entreprise Rédigé le Dimanche 19 Janvier 2020