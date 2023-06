Ses débuts elle les fait chez Pan Am – the Queen of the sky – pendant 2 ans. Une époque mémorable où sa passion pour l’Aviation ne cesse de croître.



Ensuite suivirent les années Delta Airlines : 6 ans au département Pricing, suivi par 15 ans chez US Airways aux différents postes, Chef de Réservation, Pricing, Business Développement pour finir en tant que Directrice Commerciale France et Benelux.



Des expériences et des postes différents qui lui ont permis d’avoir une vision globale, transversale et internationale du management dans l’aérien. Il y a 14 ans débute l'épisode Oman Air. La Compagnie démarre alors ses opérations en France et lui en confie les rênes.



Conquise à la fois par la stratégie de développement mais aussi par le challenge du lancement d'une nouvelle Compagnie sur le sol français, elle obtient d’abord le poste de Directrice Commerciale et une année plus tard en prend la Direction Générale France.