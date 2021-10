ROSARIO PAJUELO ESCOBAR

2019 -Directrice du bureau de PromPerú en France, de la Confédération Suisse et Monaco

2019 - Développement des missions de Vinexpo et du SIAL pour la Fédération des Industries de Rio

2018 - Lancement des premiers Alpaca Awards de Bruxelles pour récompenser la créativité européenne utilisant l’alpaga, la fibre textile emblématique du Pérou. Initiatrice de la campagne européenne « Alpaga du Pérou : trésor des Andes » et « Pima : le coton le plus doux du monde »

- Conseillère commerciale à l'Ambassade du Pérou en France pendant 13 ans

- Déléguée suppléante du Pérou auprès d’organismes internationaux tels le Bureau International des Expositions (BIE) et l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV).

- Déléguée du Pérou auprès de l’OCDE et directrice conseil de COMEXPERU

- Rédactrice de la rubrique « économie » pour l’un des journaux nationaux les plus importants du Pérou

- Professeure de négociations à l’Université de Lima

2017 - Directrice du bureau commercial du Pérou en Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg

2016 - Consultante internationale en biodiversité et en développement durable

2015 - CBI – Centre for the Promotion of Imports from developing countries (centre pour la promotion des importations issues des pays en voie de développement)

2015 - Associée stratégique en Europe de CORPEI

2014 - Consultante pour les missions technologiques et d’innovation

2013 - Consultante dans le secteur alimentaire et des boissons transformées

2012 - Consultante senior pour l’ouverture des marchés de l’Union européenne et du Moyen-Orient

2012 - Co-fondatrice INSIDERS Sustainable Trade (Barcelone – Paris)

2012 - Consultante dans le secteur de la bijouterie et du textile. Programme AI Invest IV (Union européenne)

2007 - Déléguée suppléante du Pérou auprès de l’OCDE et du Centre de développement de l’OCDE (DEV)

2003 - Déléguée du Pérou auprès de l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV)

1999 - Directrice du bureau commercial du Pérou en France. Conseillère économique et commerciale (Ministère des Affaires étrangères péruvien)

1998 - Directrice conseil pour les entreprises Société du commerce extérieur du Pérou – ComexPerú