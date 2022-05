Rachat Air Austral par Corsair : "Une légende urbaine !" Pascal de Izaguirre 🔑

TourMaG.com - Est-ce que le CIRI vous alerte de la situation et du possible arrêt du projet ? En raison d'un climat social tendu et les déclarations intempestives à la Réunion, contre le projet de fusion capitalistique.



Pascal de Izaguirre : Non, nous n'avons pas d'alerte du CIRI.



En interne chez nous, toutes les personnes sont favorables à ce projet. Nos salariés savent que sur le plan industriel, la fusion a du sens. Cela nous conforterait et nous rendrait plus robustes.



TourMaG.com - Il reste un mois et demi, ĂŞtes vous confiant sur le rapprochement avec Air Austal ?



Pascal de Izaguirre : Je ne fais aucun pronostique.



Un peu comme pour une promesse d'embauche, tant que vous n'avez pas le contrat signé par le DRH, rien n'est fait. Je fais tout mon possible pour faire avancer ce projet.



Maintenant des choses m'échappent. Je dirais que le dossier a été étudié sous toutes les formes et coutures. Je respecte le projet alternatif de la région Région.



Je n'ai aucun élément me permettant de faire un pronostique. C'est un bon projet industriel pour les 2 compagnies, tout le monde doit en être convaincu.



TourMaG.com - Si jamais cela ne se fait pas avec Air Austral, pourriez-vous regarder pour vous rapprocher d'une autre compagnie ?



Pascal de Izaguirre : Nous n'en sommes pas lĂ .



Nous travaillons depuis des mois sur la fusion capitalistique, nous irons jusqu'au bout et nous verrons ce qu'il en sort. Vous ne changez pas votre fusil d'Ă©paule en pleine bataille.



Nous y consacrons beaucoup de temps et d'Ă©nergie. Il n'y a pas de situation critique, ce projet n'est pas venu Ă l'initiative de Corsair, mais de l'Etat.