Rachat de la marque Jet tours : qu'est-ce que Hervé Vighier va bien pouvoir en faire ?

Pour d'autres, son projet hôtelier semble plausible : " il a plusieurs établissements hôteliers, et les marques Jet tours et Eldorador sont belles et connues sur plusieurs marchés européens en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Cela me semble cohérent " analyse le patron d'un tour-opérateur.



"Je pense qu'il va louer ces deux marques à droite à gauche à d'autres établissements. Pourquoi pas à des indépendants et prendre une commission ?", ajoute un autre dirigeant du tourisme.



Et pourquoi pas une nouvelle aventure dans le tour-operating ?



Peu y croient cependant. "Il approche des 80 ans et je ne le vois pas se lancer dans une telle aventure. Peut-être a-t-il une idée dans un pays quelconque et a-t-il noué des liens pour exploiter cette marque ?" , suggère cet autre patron de voyagiste.



Interrogé par nos confrères de l'Echotouristique, Hervé Vighier a répondu : " personnellement, non. Mais cela peut aider" .



Une hypothèse que réfute un responsable du secteur : "il s'est éloigné depuis longtemps et il est vraiment loin du marché. On ne peut pas lancer un TO comme Jet tours comme un petit TO."