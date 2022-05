Radisson Blu présente son niveau resort en Crète (vidéo)

Le Radisson Blu Beach Resort Milatos possède, ainsi que 9 piscines, 1 aqua park, 2 plages de sable privées et enfin 6 restaurants et 5 bars.Lesde 2, 3, 4, 5 chambres ont chacune 2, 3, 4, 5 salles de bain. Certaines ont qui plus est desde 100 à 200m², avec desou, munies d’un grand hall d'entrée, d’un salon, d’un dressing et d’un barbecue extérieur.