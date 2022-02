TourMaG - Qu’est-ce que cela représente en volume, en année « normale » ?



Sébastien Venturini : Nous traitons habituellement plus de 450 000 réservations sur une année, soit environ un million de clients, si on considère que la majorité des réservations concerne des couples.



TourMaG - La crise a-t-elle fait évoluer le profil ?



Sébastien Venturini : Nous répondions marginalement à des demandes de famille pour des courts séjours en France à l’occasion des vacances scolaires. C’est le créneau qui a le plus évolué et qui va faire évoluer notre offre. La sortie en famille se généralise sur l’année qui compte 52 week-ends et des ponts. C’est une aubaine et la première direction stratégique pour accélérer le développement.



TourMaG - Quelles seraient l’autre ou les autres ?



Sébastien Venturini : Nous n’avons pas besoin de changer de modèle puisque notre positionnement historique n’a pas été mis à mal par la crise. En revanche, il y a une direction évidente qu’elle a confirmé et renforcé : une demande pour des prestations plus écoresponsables.



Cela passe déjà par une sélection différente de nos hébergeurs, en privilégiant ceux qui possèdent un label écoresponsable, de même pour les prestataires d’activité.



Nous avons signé la charte Climate Act en avril dernier avec une centaine d’entreprises françaises pour mesurer notre empreinte carbone et entreprendre de la réduire, et ensuite de la compenser.



Nous sortons d’un audit complet qui va nous donner prochainement les résultats chiffrés sur lesquels nous allons communiquer. Nous souhaitons être plus lisible et plus transparent sur notre bilan carbone.