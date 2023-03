Remboursement des aides d'Etat : TUI Group passe l'action

Dans un communiqué de presse, TUI AG annonce le lancement d'une augmentation de capital deLe groupe va émettre près de 329 millions de nouvelles actions ordinaires avec un ratio de 8 nouvelles actions pour 3 actions existantes.L'ensemble des actionnaires existants, particuliers et institutionnels, ont un pouvoir de souscription ou de céder ce droit à un tiers, mis à part le Russe Alexey A. Mordashov - ou toute personne ou entité qui lui est liée et qui détient indirectement 30,91% de la Société via Unifirm Limited et Severgroup LLC.Suite au conflit en Ukraine, Alexey A. Mordashov a fait l'objet de sanctions de la part du gouvernement allemand.Dans le cadre de cette opération, TUI Group va récupérer, et 59 millions d'euros suite à une autre obligation (avec des intérêts). En tout le Fonds recevra. Le groupe va aussi rembourserà la banque publique KfW.