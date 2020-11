Remontées mécaniques fermées à Noël : les tour-opérateurs spécialistes du ski font face à une vague d'annulations

"Les appels ont débuté dès le mercredi au lendemain du discours d'Emmanuel Macron et jeudi à 12h après les annonces de Jean Castex, ils ont littéralement afflués. Notre but est de canaliser ces appels et de répondre aux mieux aux clients c'est notre priorité" explique Hulya Cinar, responsable commerciale et marketing de Ski-Planet.



Même scénario du côté de SunWeb : "Nous sommes inondés d'appels, de mails et de messages sur les réseaux sociaux. Désormais les clients utilisent touts les canaux possibles de communication" ajoute Cécile Revol, la directrice générale.



Pour y faire face, le tour-opérateur a mis sur pied une cellule de crise dans ses locaux et s'appuie sur un outil digital développé à l'issue du premier confinement pour rendre les clients autonomes dans leurs démarches. "Nous laissons le choix aux clients entre un report ou une annulation" précise Cécile Revol.



Idem chez Travelski (groupe Travelfactory) qui a aussi profité de la première vague pour automatiser les process. Résultat, dès le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, le voyagiste a pris la parole auprès de ses clients et dès le jeudi, il proposait 3 options : remboursements, avoir ou report.



Résultat : 1% des clients ont demandé un avoir, 9% un report en février et 90% des clients restants un remboursement sur un total de 2400 dossiers. " Ce que nous constatons, c'est que nos clients n'envisagent pas d'aller à la montagne sans skier " analyse Yariv Absehra.