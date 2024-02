Renfe et Mas Salagros Ecoresort5* unis pour l’environnement

Renfe est la principale compagnie ferroviaire nationale d'Espagne. Fondée en 1941, elle est chargée de gérer le réseau ferroviaire espagnol, comprenant à la fois les services de passagers et de fret. Renfe opère une grande variété de trains, des services régionaux aux trains à grande vitesse (connus sous le nom de AVE) reliant les principales villes du pays.



L'entreprise offre des services de transport sûrs, fiables et efficaces à ses passagers, avec des infrastructures modernes et des technologies de pointe.



Outre ses activités nationales, Renfe propose également des services internationaux vers la France, le Portugal et d'autres destinations européennes, renforçant ainsi les liens de l'Espagne avec ses voisins.



Engagée dans la durabilité environnementale, Renfe s'efforce de réduire son empreinte carbone en adoptant des pratiques de transport plus écologiques. Elle s'investit également dans l'innovation, cherchant constamment à améliorer l'expérience des passagers et à moderniser son infrastructure.



Renfe joue un rôle clé dans le développement économique et social de l'Espagne, en facilitant les déplacements des citoyens et en stimulant le tourisme national et international. Avec son réseau étendu et sa réputation de qualité de service, Renfe demeure un pilier essentiel du paysage des transports en Espagne.