Réouverture Ile Maurice : "il n'est pas question de retourner en arrière !"

Depuis vendredi, date de l'ouverture des frontières, 6500 voyageurs étrangers ont foulé le sol mauricien dont 40% de Français.



" Nous sommes très confiants par rapport aux chiffres de la réouverture et nous espérons que la tendance se maintienne " précise Arvind Bundhun, directeur du Mauritius Tourism Promotion Authority.



Ce retour des touristes est vécu comme une véritable bouffée d'oxygène par les voyagistes français mais surtout par les professionnels mauriciens.



Et le Premier Ministre adjoint a bien l'intention de garder ce cap : "Il n'est pas question de retourner en arrière, nous ne pouvons pas assumer le coût économique d'un retour en arrière " a t-il déclaré.



Pour rappel : le tourisme et l'hôtellerie représentent environ 24% du PIB du pays.



Pour soutenir l'industrie, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) va lancer une vaste campagne de communication baptisée "Mauritius Now" .



Elle se déclinera à travers un partenariat avec les tour-opérateurs et les compagnies aériennes, et s'appuiera sur une forte présence sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook).



Une campagne TV (France 2 et M6), presse et radio complètera le dispositif dès la semaine prochaine et une opération d'affichage et un jeu concours cibleront directement le grand public. Enfin 16 caméras installées directement sur les plages permettront aux voyageurs de rêver directement à distance !