Réouverture des agences de voyages : les clients ont-il été au rendez-vous ?

De l'avis des personnes interrogées, la reprise paraît satisfaisante, parfois au-delà des espérances qui étaient pour beaucoup peu élevées.



" Environ la moitié des agences Manor sont ouvertes, indique Jean Korcia, patron du Réseau, qui compte 320 agences. Mais cela consiste plutôt à reprendre contact avec les clients.



Sachant que les TO ne savent rien, que les compagnies aériennes sont clouées au sol, les croisiéristes ne savent pas quand ils reprendront, ce n'est pas facile de vendre quelque chose en ce moment, ".



Malgré cette incertitude, et après période de confinement inédite, les Français ont besoin de se projeter.



Chez Tourcom quelques nouvelles ventes ont été enregistrées et des reports décidés.



" Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de ruée, puis concernant les reports. Je pense que cela se fera massivement en septembre, dès que les clients en sauront plus sur les conditions de voyages, " analyse Richard Vainopoulos.



Une timide reprise qui cache aussi une volonté : celle de ne pas disparaître du paysage et de la tête des clients, alors que pendant deux mois les agences en ligne n'ont pas arrêté leurs activités.



" Nous ne nous attendions pas à faire du business, même s'il y a eu des ventes qui ne couvriront pas les charges.



Quand je vois que certains réseaux vont attendre septembre ou octobre, je me demande dans quel état ils vont retrouver leurs fichiers clients", questionne Jean Dionnet.



Ceci alors que pendant ce temps, les "Last Minutes", "Voyages privés" et autres sites sont disponibles 24h/7 et reprennent leurs actions marketings sur le web.



Mais cette crise a aussi mis en exergue les commerces de proximité, et que ce que représente une agence de voyages.



" Les clients se projettent, mais il y a quand même une crainte, notamment des plus jeunes, non pas de la maladie, mais de se retrouver bloqueé à l'autre bout du monde en raison d'une décision étatique suite à une reprise de l'épidémie, " estime Martine Juen.



Vaccinés par les récits des rapatriements délicats ayant alimenté la presse nationale pendant des semaines, les Français se montreraient un peu frileux, alors que quelques pays tentent timidement de les draguer.



D'autant que dans le même temps, la France est poussée par les importants budgets communication des Régions, vantant à loisir les sources de dépaysements possibles aux quatre coins de l'Hexagone.



Un discours entendu par les professionnels du tourisme, moins par les clients dans les agences, même si une fois encore le résultat n'est pas nul et des ventes sont bouclées.



" Nous travaillons déjà le produit, mais ça ne suffira, car les Français réservent par eux-mêmes en France.



L'Hexagone ne représentera pas plus de 2 ou 3% du chiffre d'affaires de l'année, l'enjeu le plus important pour sauver l'année seront les vacances de la Toussaint, " prophétise le patron de Tourcom.



Bien sûr, cette projection ne sera possible qu'à condition que le virus soit jugulé un peu partout dans le monde. ..