Publicité Appli mobile TourMaG



République Dominicaine : du golf au kitesurf, le sport sous toutes ses formes

Envoyer à un ami Partager cet article

1 600 kilomètres de côte font de la République Dominicaine une destination de choix pour les amateurs de plaisirs balnéaires et de sports nautiques. Les plongeurs seront séduits par de magnifiques découvertes, parmi les plus spectaculaires des Caraïbes. Pour les surfeurs une quarantaine de spots sont recensés sur le contour de l’île. Quant aux massif montagneux - les plus hautes chaînes des Caraïbes – ils invitent aux randonnées pédestres, aux sports en eaux vives, au parapente... Pour le golf, de notoriété publique, la République Dominicaine est « la » destination golf des Caraïbes.

Rédigé par Michèle SANI le Dimanche 3 Juillet 2022





Le Cabarete sont parfaites pour le surf, le kitesurf, le bodyboard ou la planche à voile. Elles accueillent chaque année une grande compétition internationale, la Master Of The Océan.



Au sud-est Barahona organise annuellement le championnat International Surf Championship ainsi qu’une importante régate de voile. Très exposée au vent et moins fréquentée Las Salinas sur la côte méridionale attire également bon nombre de surfeurs. Des plages de sable fin considérées par l’UNESCO parmi les plus belles du monde, une eau chaude et calme, des cocotiers, une végétation tropicale et beaucoup de soleil donnent à la République Dominicaine une vocation justifiée de grande destination balnéaire.Le surf est à l’honneur et l’on recense près d’une quarantaine de spots. Au nord les plagesont parfaites pour le surf, le kitesurf, le bodyboard ou la planche à voile. Elles accueillent chaque année une grande compétition internationale, laAu sud-estorganise annuellement le championnat International Surf Championship ainsi qu’une importante régate de voile. Très exposée au vent et moins fréquentéesur la côte méridionale attire également bon nombre de surfeurs.

Plonger parmi les poissons coralliens



Parmi les poissons coralliens les plus colorés figurent le poisson-ange royal, le poisson-ange noir et jaune et le chirurgien bayolle. Ces eaux chaudes sont habitées par 4 espèces de tortues de mer : verte, luth, imbriquée et caouanne. On les croise très facilement dans le cadre d’une simple séance de tuba.



Quelques exemples de

Parmi les plus prisés, facilement accessible en bateau depuis Bayahíbe : l’ile Saona entourée d’une somptueuse piscine naturelle. Une simple baignade est la promesse d’un inoubliable féerie sous-marin. Les roches façonnées par les courants offrent un spectacle à elles seules. Dépasser la barrière de corail c’est aller à la rencontre d’un monde marin encore plus foisonnant.



Proche de la plage Viva Dominicus à Bayahíbe se trouve l’épave Saint-Georges. Endommagé par l’ouragan du même nom en 1999, le cargo fut coulé et transformé en récif artificiel. Le sommet de la cheminée est situé à environ 15 mètres de profondeur et les autres vestiges, localisés entre 25 et 35 mètres. Les cours pour débutants permettent d’explorer l’extérieur du bateau. Les plus expérimentés peuvent s’aventurer à l’intérieur.



Située dans la province de la Romana, d’une superficie de 9 kms2, l’île Catalina entourée de beaux récifs coralliens et d’une eau poissonneuse peu profonde est idéale pour débutants... ou pas.



Pour la pêche au gros la vedette sera le marlin bleu (de mai à septembre). Les accros peuvent aussi taquiner l’espadon, le mérou ou le barracuda. Les eaux côtières peu profondes protégées par des récifs coralliens sont le domaine marin d’une grande variété de poissons tropicaux, crustacés, éponges et coraux.Parmi les poissons coralliens les plus colorés figurent le poisson-ange royal, le poisson-ange noir et jaune et le chirurgien bayolle. Ces eaux chaudes sont habitées par 4 espèces de tortues de mer : verte, luth, imbriquée et caouanne. On les croise très facilement dans le cadre d’une simple séance de tuba.Quelques exemples de spots de plongée Parmi les plus prisés, facilement accessible en bateau depuis Bayahíbe :entourée d’une somptueuse piscine naturelle. Une simple baignade est la promesse d’un inoubliable féerie sous-marin. Les roches façonnées par les courants offrent un spectacle à elles seules. Dépasser la barrière de corail c’est aller à la rencontre d’un monde marin encore plus foisonnant.Proche de la plageà Bayahíbe se trouve. Endommagé par l’ouragan du même nom en 1999, le cargo fut coulé et transformé en récif artificiel. Le sommet de la cheminée est situé à environ 15 mètres de profondeur et les autres vestiges, localisés entre 25 et 35 mètres. Les cours pour débutants permettent d’explorer l’extérieur du bateau. Les plus expérimentés peuvent s’aventurer à l’intérieur.Située dans la province de la Romana, d’une superficie de 9 kms2,entourée de beaux récifs coralliens et d’une eau poissonneuse peu profonde est idéale pour débutants... ou pas.Pour la pêche au gros la vedette sera le marlin bleu (de mai à septembre). Les accros peuvent aussi taquiner l’espadon, le mérou ou le barracuda.

Sur le green... Une végétation luxuriante et préservée, un climat agréable une grande partie de l'année, des paysages superbes entre mer et montagne, des hôtels de luxe, des équipements de qualité et 30 parcours aux fairways magnifiques répartis dans les terres et, pour beaucoup, en bord de mer. Le décor est planté. Il fait de la République Dominicaine « la » destination golf des Caraïbes.



Un exemple probant et de toute beauté, le Punta Espada Golf Club de Cap Cana ouvert en novembre 2006. Véritable œuvre d’art de Jack Nicklaus il figurait, pour le Golfweek Magazine, parmi les meilleurs terrains de golf des Caraïbes et de l’Amérique Latine (de 2009 à 2016). Il est désormais numéro 1. Ce parcours offre huit trous à jouer soit le long de la mer des Caraïbes, soit en surplomb. A retenir : l’époustouflant 17ème par 4, qui demande un coup de départ au-dessus d’une baie – et cinq autres avec des vues sur l’océan. Le parcours intègre par ailleurs merveilleusement bien les promontoires, plages, lagons et le feuillage tropical de la région Punta Espada a également eu le privilège d’accueillir le Champions Tour Officiel du PGA Tour – le Championnat Cap Cana – en 2008, 2009 et 2010.



A savoir : trois des golfs de République Dominicaine figurent dans le Top 10 des meilleurs terrains des Caraïbes et de l’Amérique Latine du classement Golfweek Magazine. Il s’agit du Punta Espada (n° 1), du Teeth of The Dog à Casa de Campo et du Corales à Punta Cana.



Signés par des architectes connus dans le monde entier comme Tom Fazio ou Pete Dye les parcours de la République Dominicaine s’adressent aux golfeurs de tous niveaux et de toutes préférences. Et, contrairement à beaucoup d'autres destinations de golf dans le monde, grâce aux conditions climatiques idéales, ils ont l'avantage d'être ouverts toute l'année.



Tous les grands hôtels offrent un accès à un parcours de golf. D’après la Fédération Dominicaine de Golf, le pays reçoit plus de 200 000 touristes-golfeurs par an.





... et dans les hauteurs Dans les montagnes et les vallées du nord et du centre du pays comme sur les versants de la cordillère septentrionale les pratiques sportives se sont multipliées.



Le canyoning, le rafting, la tyrolienne à travers la canopée de la forêt, l’escalade, l’équitation, la randonnée pédestres, équestre ou en VTT de montagne et le parapente pour survoler les sommets, les villages et les champs de plantation sont autant d’activités plébiscitées par les voyageurs.



L’ascension du Pico Duarte, le plus haut sommet des Antilles qui se dresse à 3 175 mètres d’altitude reste l’une des principales attractions.



Enfin, en sport national, c’est le Base-ball qui a la vedette. Il est même une véritable institution ! Pour les dominicains, la « « pelota est plus qu’un sport, c’est une véritable passion et leurs joueurs figurent parmi les meilleurs du monde.

Parcourez la République Dominicaine

Lu 239 fois Notez

Dans la même rubrique : < > République Dominicaine, à la rencontre de plusieurs cultures République Dominicaine : une gastronomie aux goûts variés, aux origines anciennes