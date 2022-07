Publicité Appli mobile TourMaG



République Dominicaine, le pays de la danse et de la musique où Merengue et Bachata sont rois

Issues des traditions taïnos, africaines et européennes la musique et la danse, font partie intégrante de l’identité nationale de la République Dominicaine. Depuis 2005 une journée nationale, le 26 novembre, est consacrée au Merengue, élément central de l’histoire et de la culture dominicaine. L’Unesco a inscrit le Merengue et la Bachata respectivement en 2016 puis 2019 sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Rédigé par Michèle SANI le Dimanche 3 Juillet 2022





Dans le pays la musique est partout et l’on danse partout sur la plage, sur les terrasses de café, dans les parcs, sur la véranda des maisons. Les Dominicains sont réputés pour leurs talents de danseurs. La musique accompagne leur quotidien et les paroles racontent ce quotidien.

Tambora, accordéon et güira Largement influencés par les traditions taïnos, africaines et européennes – principalement espagnoles -, le rythme, l’harmonie et les sons musicaux du Merengue sont des éléments centraux de l’histoire et de la culture dominicaine. Et cette musique est rythmée par des instruments représentatifs de ces trois identités : le tambora (le tambour d’Afrique), l’accordéon espagnol et le güira (un long cylindre métallique percé de trous) qui, de tradition indigène, appartient au groupe des racleurs.



En 1936 le musicien Luis Alberti écrit et interprète la célèbre chanson « Compadre Pedro Juan », un hit qui deviendra l’hymne du Merengue et contribuera largement au succès de ce style de musique dans le monde.



Aujourd’hui une nouvelle génération propose un Merengue plus expérimental en introduisant des sons synthétiques et n’hésitant pas à fusionner ce rythme avec d’autres genres comme le rock ou la cumbia.



Parmi les musiciens de cette nouvelle génération, célèbres dans le monde entier, citons Joseíto Mateo, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Milly Quezada, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, et Eddy Herrera.



Plus sensuelle, aux origines plus populaires, la Bachata se rapproche du boléro. José Manuel Calderón (années 1960), Romeo Santos et le groupe Aventura (années 1990) sont les grands noms de la Bachata.

Une quinzaine de rythmes et mélodies On dénombre près d’une quinzaine de rythmes et mélodies. Parmi les danses moins connues, le « Son » apparu dès 1870 est un mélange de rythme latin et africain ; le « Carabiné », originaire du Sud du pays se danse plutôt en cercle. Et n’oublions pas les danses plus régionales telles que la « Bamboula » (dans la région de Samana), le « Zapateo » (dans la région Nord-Ouest) ou la « Mangulina ».



Enfin les atabales appelés également « palos » sont un genre musical lié aux confréries afro-dominicaines. Associées aux célébrations des grands saints dominicains plus de 50 variations de ce rythme sont recensées sur le territoire.



De son côté la musique populaire (rock, hip-hop, reggaeton dominicain) allie les musiques folkloriques dominicaines avec les autres rythmes antillais.



Santo Domingo centralise la plus grande diversité de rencontres, de festivals, de concerts et de manifestations culturelles du pays et génère la plus grande production musicale.



Exportées à travers le monde Merengue et Bachata font aujourd’hui la renommée du pays.

