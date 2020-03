République Dominicaine suspend les vols de et vers l'Europe

Dans le cadre des dernières annonces du gouvernement dominicain visant à empêcher la propagation du COVID-19, tous les vols à destination ou en provenance de l'Europe, de la Chine, de la Corée et de l'Iran sont suspendus à compter du lundi 16 mars et pour une durée de 30 jours.



Désormais, seul l'atterrissage des « Ferry Flights » sera autorisé. Ces vols arriveront sans passagers en République Dominicaine et rejoindront ensuite les destinations suspendues : les pays européens ainsi que la Chine, la Corée et l'Iran.



"Ces vols auront pour seul objectif de ramener dans leur pays d'origine tous les citoyens étrangers qui n'ont pas pu rentrer avant l'entrée en vigueur des mesures restrictives.



Le processus de retour sera effectué de manière ordonnée et en suivant tous les contrôles sanitaires." indique un communiqué de presse de l'office de tourisme.