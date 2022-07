Publicité Appli mobile TourMaG



République Dominicaine : une gastronomie aux goûts variés, aux origines anciennes

Envoyer à un ami Partager cet article

Riche en couleurs et en saveurs la gastronomie dominicaine est elle aussi représentative d’un brassage culturel où se mêlent des influences tainos, créoles, européennes et africaines. Plats gourmands et colorés ils deviennent en bouche une explosion de saveurs et d’arômes où l’on retrouve le vrai goût des épices et des légumes exotiques.

Rédigé par Michèle SANI le Samedi 2 Juillet 2022

La cuisson des aliments par ébullition serait un héritage africain comme l’utilisation de l’ail dans la cuisine typique.



Les Espagnols auraient introduit le bétail, le cochon et certains épices tels le poivre, l’origan, le safran ou le curcuma.



Des Taïnos, les Dominicains ont retenu le très traditionnel et populaire casabe un pain rond fait de farine de manioc et cuit sans levain et sans matière grasse dans un plat en argile.

Santo Domingo, capitale gastronomique En 2019 Santo Domingo était nommée pour la deuxième année consécutive Capitale de la culture gastronomique des Caraïbes par l’Académie Ibéro-américaine de la Gastronomie.



Cette prestigieuse reconnaissance faisait honneur aux goûts variés et aux racines profondes d’une île riche de traditions culinaires dont voici quelques-uns des plats les plus typiques :



La « bandera », le plat national se compose de viande, de riz, de haricots (rouges, noirs ou blancs), de bananes plantain frites et de salade d'avocat. Le « sancocho » une sorte de pot-au-feu (ou cocido) cuisiné avec sept viandes différentes. Le « mangú » une purée de bananes plantain vertes, assaisonnée d’oignons frits.

Le poisson au coco et la viande de cabri sont très appréciés et cuisinés selon des recettes régionales différentes. Le cabri se mange rôti, préalablement mariné dans un mélange d’herbes, de citron et d’ail et le cochon, à la broche (asado) ou en sauce (guisado). Le « locrio » à base de riz auquel on ajoute des ingrédients divers (viandes ou légumes). Le « mondongo » est un plat réalisé à base de tripes.

Côté douceurs, les fruits occupent une grande place. Quant aux gâteaux ils sont souvent élaborés à base de semoule de maïs, de lait de coco et parfumés au gingembre ou à la cannelle.



Impossible de terminer un repas sans déguster un café, un rhum dominicain et, pour les amateurs, un bon cigare local.



Le saviez-vous ? La République Dominicaine est le neuvième producteur mondial de cacao avec 60% de la production, et le premier pays exportateur de cacao certifié biologique, avec plus de 40 000 plantations de tailles variées.

Le pays fait partie du groupe des quinze pays reconnus comme producteurs de cacao gourmet.



Des routes touristiques du cacao ont été créées pour permettre aux visiteurs de découvrir les plantations, la culture et la transformation de ce produit. Visites et ateliers pédagogiques se terminent par des dégustations gourmandes.

Parcourez la République Dominicaine

Lu 83 fois Notez