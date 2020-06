Resaneo : "nous faisons face à un nouveau sentiment de frustration de la part des clients..." selon Yannick Faucon

TourMaG.com - D'après les échos que nous avons, la relation avec les clients est parfois tendue. Qu'en est-il ?



Yannick Faucon : En effet, mais il y a de tout.



Nous avons des clients qui nous appellent pour nous dire qu'ils aimeraient partir, mais notre réponse est celle-ci : il est urgent d'attendre, même pour des clients qui voudraient partir en juillet ou fin août.



Il est très compliqué d'apporter des réponses aux clients, car les compagnies annulent de plus en plus leurs vols au dernier moment. Nous n'avons pas de réelle visibilité à moins de 15 jours.



Certaines affichent des vols complets ou annulés assez longtemps à l'avance, mais elles n'informent les centrales comme nous, seulement à quelques jours du départ.



Elles proposent alors uniquement de trouver une solution de report, un avoir ou un remboursement en numéraire.



Ainsi, beaucoup d'agences nous sollicitent, en voyant sur le site de la compagnie que le vol est annulé, sauf que cette information ne nous est pas communiquée.



Cette situation complexifie d'autant plus notre travail et celui des agences. Les compagnies annoncent la réouverture de nombreuses destinations, mais avec des plans de vols dégradés.



Il est possible de rouvrir 80% de ses destinations, mais avec des fréquences bien moindres, des clients se trouvent donc avec des vols annulés et cela crée une nouvelle frustration.



Ils ne comprennent pas que sur certains axes sécurisés sanitairement que les vols soient annulés. Cela concerne énormément de clients qui avaient anticipé pour des vols long-courriers, il est possible de modifier le vol, mais sans l'annuler tant que la compagnie ne le fait pas.



Nous sommes devant une problématique nouvelle, avec seulement la modification possible qui engage bien souvent des frais, mais aucune autre information sur la politique commerciale de la compagnie.



TourMaG.com - Comment expliquez-vous ces changements en quasi en temps réel des plans de vol ?



Yannick Faucon : Elles n'ont pas plus de visibilité que nous. Elles sont elles-mêmes contraintes d'ajuster leurs vols en fonction des décisions politiques des différents pays.



Dans ces conditions, il n'est pas possible d'avoir autant de rotations que par le passé, d'où la frustration des clients.



TourMaG.com - Cet argument est une certitude, mais il n'y a pas une autre explication d'ordre financier. Nous savons tous que les compagnies font face à une importante crise économique, et pour se refaire une santé, ne font-elles pas ces manipulations pour faire rentrer de la trésorerie ?



Yannick Faucon : D'autres l'ont dit, est-ce que cela est fait d'une façon consciente ? Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas faire l'amalgame de l'ensemble des compagnies aériennes.



Il y a sans doute dans le lot des transporteurs moins scrupuleux que les autres, et qui en profiteraient pour refaire leurs trésoreries. Je ne pense pas que ce soit la majorité des cas.



Pour moi le principal argument étant celui du manque de visibilité et tant qu'il n'y aura pas de réouverture des frontières et des destinations sécurisées, il n'y aura pas plus de vols.