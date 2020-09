Restrictions voyages : quels sont les pays encore accessibles aux Français ? (Italie - réactualisé 22/09/2020)

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), il faut savoir qu’on recense 93 destinations (43 % de toutes les destinations dans le monde) qui sont hermétiquement bouclées et 27 parmi elles qui les ont complètement fermées pendant au moins 30 semaines.



On note néanmoins un certain frémissement, sous la pression économique et les entreprises du secteur qui connaissent de très grandes difficultés.



Mais pour l’heure, les possibilités ne se comptent guère plus que sur les doigts des deux mains pour les destinations prisées des Français et qui sont principalement celles européennes.



Il faut aussi tenir compte du fait que l’ouverture des frontières ne suffit plus : vérifiez que le transport aérien est opérationnel, si un visa ou e-visa est exigé ou non (et dans quelles conditions).



Notez aussi les exigences sanitaires (tests PCR) et que les résultats des laboratoires soient rendus dans les délais (72h en général) exigés par les pays pour pouvoir embarquer.



Dernier conseil : en cette période délicate il est particulièrement pertinent de passer par votre agence de voyages qui saura vous conseiller sur les pays accessibles et vous garantira en cas de forfait.