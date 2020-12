Royal Caribbean : embarquement à bord du Quantum of the Seas pour sa première croisière depuis le covid

Le Quantum of the Seas navire de Royal Caribbean a appareillé de Singapour ce 1er décembre. La croisière est réservée qu’aux résidents de Singapour et ne comporte aucune escale (à l’instar des croisières TUI en Allemagne ce été).



Le Quantum of the Seas, qui accueille 4 100 personnes, devrait fonctionner avec un taux d'occupation d'environ 50 % et selon les nouveaux protocoles de santé et de sécurité de la société imposés par les autorités locales.



Cependant, l’obligation pour tous les passagers à bord, quel que soit leur âge, était d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage du covid-19 dans les trois jours précédant l'embarquement. Le coût du test est inclus dans le tarif de la croisière.



A cela s’ajoute le fait que les clients doivent remplir un questionnaire de santé et subir un contrôle de température.



Un autre test sera effectué sur chaque passager lors du débarquement à la fin du voyage. Ceux dont le test est négatif n'auront pas besoin de prendre d'autres mesures, tandis que ceux dont le test est positif seront dirigés vers une " clinique spécifique pour un test PCR de confirmation".