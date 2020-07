Ryanair : avec 99% de sa flotte bloquée au seul, le 1er trimestre 2020 est le pire son histoire

" L'équipe de direction de Lauda a été forcée de mettre en œuvre un plan de sauvetage profond et douloureux, qui consistait à réduire la flotte de Lauda de 38 à 30 avions et à réduire considérablement les effectifs à Vienne et en Allemagne tout en fermant sa base de 3 avions à Stuttgart, " rapporte le communiqué de presse.



Et la low-cost s'attend à ce que plus de 90% des demandes de remboursement en espèces des clients soient réglées d'ici la fin du mois de juillet.



Face à cette situation, le transporteur nage en pleine incertitude lors de ses projections, car " une deuxième vague de cas de Covid-19 à travers l'Europe à la fin de l'automne est notre plus grande peur en ce moment ".



Le Groupe s'attend actuellement à transporter environ 60 millions de passagers sur l'exercice 2020-21 et s'attend à enregistrer une perte moindre au deuxième trimestre qu'au premier.



Malgré tout, Ryanair dispose de plus de 3,9 milliards d'euros de liquidités au 30 juin.