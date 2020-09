Ryanair ouvre une base aérienne à l'aéroport de Paris-Beauvais en décembre 2020

C'est un mariage qui filtré depuis un long moment. Ryanair a décidé de positionner une baise à l'Aéroport Paris-Beauvais.



Après deux années compliquées, une crise de sa gouvernance, l'infrastructure repart de l'avant. Et cette dynamique se matérialise par le positionnement de deux avions de Ryanair, un investissement estimé à 200 millions d'euros par la low cost.



En tout 32 lignes qui seront accessibles depuis l'Aéroport Paris-Beauvais, pour un total de 105 vols hebdomadaires. Et pour fêter l'annonce, Ryanair ajoute deux nouvelles destinations, à savoir Paphos et Manchester (deux vols par semaine), au départ de l'Oise.



L'ouverture de la base est prévue pour le 3 décembre 2020. Il est d'ores et déjà possible de réserver ses prochains billets pour des vacances jusqu'en octobre 2021.