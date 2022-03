Après une carrière dans le secteur du luxe et de l’édition, Sébastien a développé sa propre agence spécialisée dans l’accompagnement administratif des voyageurs, Visamundi, primée au dernier salon IFTM-Top Résa de Paris.



Plus de 14 employés passionnés développent la mobilité de demain autour de projets audacieux, comme l’aide à la mobilité internationale des collaborateurs via des visas spécifiques (télétravail).



Fort de ce succès, il a lancé l’agence hotspot.earth, qui révolutionne la visibilité des hébergements de tourisme en s’appuyant sur les influenceurs voyage du monde entier. Plus de 120 hôtels dans 85 pays font déjà confiance au projet.