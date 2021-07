SNCF : TGV INOUI dévoile le 3e opus de saga publicitaire réalisée par Maïwenn

En septembre 2018, TGV devenait TGV INOUI, avec de nouvelles rames et une nouvelle identité.



Pour faire connaître cette nouvelle offre et ancrer la marque dans le cœur des Français, TGV INOUI et son agence ROSA PARIS ont développé une saga de trois films publicitaires réalisée par Maïwenn.



Le troisième opus publicitaire de la marque TGV INOUI est sorti dans les salles de cinéma le 17 juillet et complète ainsi cette saga avec une " histoire touchante qui reflète toujours la signature de marque Voyagez avec votre temps" indique un communiqué de presse.



Pour la découvrir visualiser la vidéo ci-dessus.