Après avoir travaillé pour de grandes marques comme MVM, Bennett Voyages, Beaux Songes (pour

les plus anciens), ou encore Australie Tours et Plus Belle l’Europe. Pendant la période Covid,

Stéphane s’est replongé dans les études et obtenu un MBA de Web Marketing & Communication

Digitale.



Il a monté sa société « Destination en vue » pour la promotion et communication d’entreprises du voyage, avec plusieurs missions réalisées.

Il aime les défis et les challenges et en février 2022, il accepte le poste de directeur commercial d’IGA Voyage. Le backoffice bien connu des agences, avec pour mission continuer à développer IGA T9, faire connaître et faire évoluer le portail collaboratif et surtout lancer le nouveau produit Opentrip.

En septembre, il fêtera son 30éme Top Resa consécutif en tant qu’exposant.



1992-1995 : Commercial MVM

1995-1997 : Commercial Bennett Voyages

1997-1999 : Technico-commercial pour Inexco Voyages

1999-2008 : Responsable commercial de Beaux Songes

2008-2010 : Chargé de promotion France Europe pour Nouvelle Calédonie Tourisme

2010-2017 : Chargé de promotion des ventes chez Australie Tours – Alma Latina

2017-2020 : Directeur Commercial de Plus Belle l’Europe

2022 : Directeur commercial et communication d’IGA Voyage