SYLVIE BILLARD-THEBAULT

Depuis 10 ans, la production de voyages, la communication et les relations presse sont son univers. Sa passion pour le marché du tourisme, les voyages et le sur-mesure, ne l’ont pas quitté.



Sylvie crée en 2000 le producteur Cocorico Voyages, dont elle est la co-fondatrice et propriétaire. Ce voyagistes dont la spécialité est le sur-mesure, devient 3 années plus tard, l'un des plus importants spécialistes français en plongée sous-marine mais aussi en Spa, thermalisme et thalasso.



Quelques années plus tard, en 2009, SBT, crée TELEDIFF CONSEIL (TDC), dont elle est directrice générale.



Que ce soit en éductour ou bien en voyage de presse, Sylvie est aujourd’hui à la tête de TDC Communication, organisme qui représente plus de 10 pays, au travers de DMC qu’elle a personnellement sélectionnés.



De l’Ouganda au Kenya en passant par la Tanzanie, Mayotte, l’Arménie ou la Grèce pour ne citer que quelques exemples, elle propose aux tour-opérateurs et aux agences de voyages françaises et européennes, de découvrir des programmes à la carte et sur mesure spécifiquement réalisés pour eux et leurs clients.