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Salaün Holidays lance Afrikaa, sa première collection dédiée à l’Afrique

65 circuits pour explorer 30 pays


Avec Afrikaa, sa première brochure dédiée au continent africain, Salaün Holidays propose 65 circuits dans 30 pays, complétés par une offre à La Réunion. Le voyagiste annonce également une grande croisière routière de Paris à Dakar en 2028 et une nouvelle initiative solidaire au Bénin.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 11:01

Salaün Holidays lance Afrikaa, sa première collection dédiée à l’Afrique - Depositphotos.com @vencav
Salaün Holidays lance Afrikaa, sa première collection dédiée à l’Afrique - Depositphotos.com @vencav
CroisiEurope
Salaün Holidays dévoile Afrikaa, sa première brochure entièrement consacrée au continent africain.

Cette collection de 132 pages réunit 65 circuits dans 30 pays, auxquels s’ajoute La Réunion, avec une programmation exclusive et 50 itinéraires proposés en petit groupe.

Avec Afrikaa, Salaün Holidays entend valoriser la diversité des destinations africaines, des grands classiques aux itinéraires plus confidentiels. La brochure couvre l’Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et australe, ainsi que les îles de l’océan Indien.

Maroc, Égypte, Sénégal, Bénin, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Botswana, Madagascar ou encore Seychelles figurent parmi les destinations proposées.

La programmation associe circuits accompagnés, voyages en petits groupes, grands voyages et séjours sur mesure. Plusieurs itinéraires sont mis en avant, dont un grand tour d’Algérie, une traversée de l’Afrique de l’Ouest entre Cotonou et Abidjan, un circuit en Ouganda et au Rwanda sur les traces de Dian Fossey, ou encore un voyage consacré aux safaris dans le delta de l’Okavango.

Une grande traversée de Paris à Dakar en 2028

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Autre annonce majeure, Salaün Holidays renouera en 2028 avec le concept de grande croisière routière, après ses traversées Atlantique-Pacifique entre Brest et Vladivostok organisées à plusieurs reprises entre 2014 et 2019.

Prévu du 4 mars au 8 avril 2028, le circuit intégral reliera Paris à Dakar sur 7 289 km en 36 jours, via l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Deux formules plus courtes seront également commercialisées : 30 jours au départ de Séville et 20 jours depuis Marrakech.

Organisé à bord d’un autocar Royal Class, le voyage sera limité à 30 participants. Pensé comme un circuit touristique plutôt que comme une expédition, il comprendra des nuitées en hôtels 4 et 5 étoiles, un programme de visites dans chaque pays traversé et un encadrement assuré par les équipes de Salaün Holidays, ainsi que des guides locaux et nationaux.

Le lancement d’Afrikaa s’accompagne enfin d’une nouvelle initiative solidaire, la huitième menée par Salaün Holidays à l’échelle internationale et la troisième en Afrique.

Au Bénin, dans le village de Niarin, situé dans la commune de Toffo, le voyagiste finance un forage équipé d’une pompe solaire et la construction d’un mini-château d’eau autonome. Le dispositif doit bénéficier à l’école primaire publique et aux quelque 4 000 habitants du village.

À partir de 2027, les voyageurs participant aux circuits de Salaün Holidays au Bénin pourront découvrir le projet à l’occasion d’une visite organisée avec les partenaires locaux. Au programme : rencontres avec les habitants, échanges avec les élèves et les enseignants et découverte de la vie du village.


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Tags : afrique, salaun holidays
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