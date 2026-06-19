Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés - Depositphotos.com, rfphoto
Salaün Holidays dévoile trois nouvelles gammes de circuits accompagnés : les Circuits Solo, les Circuits Liberté et les Circuits Privés.
La gamme des Circuits Solo est conçue pour répondre à la hausse des demandes des voyageurs individuels. Au sein d'un groupe constitué, chaque participant bénéficie d'une chambre individuelle incluse dans le tarif, ce qui élimine le traditionnel supplément de solitude et favorise les moments d'échange en toute sécurité.
La formule des Circuits Liberté s'adresse, quant à elle, aux clients désireux de ne pas suivre un groupe en permanence tout en évitant de gérer la logistique complexe de leur séjour. Les prestations essentielles sont prévues, les temps forts de la découverte sont organisés, tandis que des moments de liberté permettent à chacun de profiter pleinement de la destination selon ses envies.
La catégorie des Circuits Privés est enfin destinée aux couples, aux familles ou aux cercles d'amis qui souhaitent voyager en toute intimité. Ces derniers profitent d'un itinéraire soigneusement conçu par les experts de la marque et d'un accompagnement professionnel dédié, tout en restant exclusivement entre proches pour un maximum de confort.
La gamme des Circuits Solo est conçue pour répondre à la hausse des demandes des voyageurs individuels. Au sein d'un groupe constitué, chaque participant bénéficie d'une chambre individuelle incluse dans le tarif, ce qui élimine le traditionnel supplément de solitude et favorise les moments d'échange en toute sécurité.
La formule des Circuits Liberté s'adresse, quant à elle, aux clients désireux de ne pas suivre un groupe en permanence tout en évitant de gérer la logistique complexe de leur séjour. Les prestations essentielles sont prévues, les temps forts de la découverte sont organisés, tandis que des moments de liberté permettent à chacun de profiter pleinement de la destination selon ses envies.
La catégorie des Circuits Privés est enfin destinée aux couples, aux familles ou aux cercles d'amis qui souhaitent voyager en toute intimité. Ces derniers profitent d'un itinéraire soigneusement conçu par les experts de la marque et d'un accompagnement professionnel dédié, tout en restant exclusivement entre proches pour un maximum de confort.
Une segmentation renforcée de la collection du voyagiste
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Le catalogue de la marque s'appuie désormais sur une grille de lecture hautement segmentée.
Ces trois nouveautés viennent s'ajouter aux huit catégories de circuits accompagnés déjà exploitées par l'opérateur.
La gamme globale se décline ainsi entre les formules classiques de moyenne et longue distance (« Les Incontournables »), les parcours à rythme modéré (« Les Slow Tourism »), les offres tout confort (« Les Premium ») et les itinéraires d'immersion prolongée (« Les Grands Voyages »).
À cela s'ajoutent les sélections événementielles (« Les Voyages de l’Année »), les prestations haut de gamme (« Les Voyages d’Exception »), les effectifs réduits (« Les Circuits Petits Groupes ») ainsi que les liaisons routières régionales (« Les Beaux Circuits Autocars ») réalisées par la flotte de transport du groupe.
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