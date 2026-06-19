Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Le catalogue de la marque s'appuie désormais sur une grille de lecture hautement segmentée.Ces trois nouveautés viennent s'ajouter aux huit catégories de circuits accompagnés déjà exploitées par l'opérateur.La gamme globale se décline ainsi entre les formules classiques de moyenne et longue distance (), les parcours à rythme modéré (), les offres tout confort () et les itinéraires d'immersion prolongée ().À cela s'ajoutent les sélections événementielles (« Les Voyages de l’Année »), les prestations haut de gamme (), les effectifs réduits () ainsi que les liaisons routières régionales () réalisées par la flotte de transport du groupe.