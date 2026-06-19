logo TourMaG  
Recherche avancée

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Circuits Solo, Liberté et Privés


Salaün Holidays fait évoluer sa production en lançant trois nouvelles approches du voyage organisé : les Circuits Solo, les Circuits Liberté et les Circuits Privés.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Dimanche 21 Juin 2026 à 15:56

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés - Depositphotos.com, rfphoto
Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés - Depositphotos.com, rfphoto
Top of Travel
Salaün Holidays dévoile trois nouvelles gammes de circuits accompagnés : les Circuits Solo, les Circuits Liberté et les Circuits Privés.

La gamme des Circuits Solo est conçue pour répondre à la hausse des demandes des voyageurs individuels. Au sein d'un groupe constitué, chaque participant bénéficie d'une chambre individuelle incluse dans le tarif, ce qui élimine le traditionnel supplément de solitude et favorise les moments d'échange en toute sécurité.

La formule des Circuits Liberté s'adresse, quant à elle, aux clients désireux de ne pas suivre un groupe en permanence tout en évitant de gérer la logistique complexe de leur séjour. Les prestations essentielles sont prévues, les temps forts de la découverte sont organisés, tandis que des moments de liberté permettent à chacun de profiter pleinement de la destination selon ses envies.

La catégorie des Circuits Privés est enfin destinée aux couples, aux familles ou aux cercles d'amis qui souhaitent voyager en toute intimité. Ces derniers profitent d'un itinéraire soigneusement conçu par les experts de la marque et d'un accompagnement professionnel dédié, tout en restant exclusivement entre proches pour un maximum de confort.

Une segmentation renforcée de la collection du voyagiste

Autres articles
Le catalogue de la marque s'appuie désormais sur une grille de lecture hautement segmentée.

Ces trois nouveautés viennent s'ajouter aux huit catégories de circuits accompagnés déjà exploitées par l'opérateur.

La gamme globale se décline ainsi entre les formules classiques de moyenne et longue distance (« Les Incontournables »), les parcours à rythme modéré (« Les Slow Tourism »), les offres tout confort (« Les Premium ») et les itinéraires d'immersion prolongée (« Les Grands Voyages »).

À cela s'ajoutent les sélections événementielles (« Les Voyages de l’Année »), les prestations haut de gamme (« Les Voyages d’Exception »), les effectifs réduits (« Les Circuits Petits Groupes ») ainsi que les liaisons routières régionales (« Les Beaux Circuits Autocars ») réalisées par la flotte de transport du groupe.

A lire : Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Lu 203 fois

Tags : salaun holidays
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Juin 2026 - 13:55 Latin Xplore ouvre un nouveau bureau au Mexique

Jeudi 18 Juin 2026 - 15:47 LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte

Martinique
Dernière heure

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Île de Tatihou : j’ai testé pour vous... dormir sur un caillou !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

TIME TOURS - Technicien(ne) Groupes Back-Office confirmé(e) H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Alternant(e) Master Tourisme H/F - (Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
Distribution

Distribution

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...
Partez en France

Partez en France

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western

Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western
Production

Production

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
AirMaG

AirMaG

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias